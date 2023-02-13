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В Казани рассмотрят в суде дело женщины, истязавшей маленькую дочь в отместку мужу и снимавшей это на камеру

В Казани перед судом предстанет женщина, которая избивала ногами 1,5-годовалую дочь и все снимала на видео
В Казани рассмотрят в суде дело женщины, истязавшей маленькую дочь в отместку мужу и снимавшей это на камеру

Фото: социальные сети

Следственный комитет в Татарстане завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая обвиняется в издевательствах над полуторагодовалой дочкой. Жительница Казани, избивая ногами полуголую девочку и снимая это на видео, хотела так отомстить сожителю, с которым сильно поссорилась.

Запись мать-изверг отправила отцу девочки. Кадры жестокого истязания ребенка попали в сеть, после чего было возбуждено уголовное дело. Расследование контролировал центрального аппарата Следственного комитета России.

Обвиняемая причастность к преступлению признала частично. Ее заключили под стражу, а ребенка передали под опеку родной бабушке. У следствия имеется достаточно доказательств вины матери, поэтому дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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