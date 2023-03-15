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В Казани рассказали о сроках окончания отопительного сезона весной 2023 года

В Казани напомнили о сроках окончания отопительного сезона весной 2023 года
В Казани рассказали о сроках окончания отопительного сезона весной 2023 года

Фото: krasivosti.pro

Прокуратура напомнила о сроках окончания отопительного сезона в столице РТ. Об этом пишет пресс-служба мэрии Казани.

Сроки подачи отопления регулируются правилами предоставления коммунальных услуг собственникам помещений. Если тепло подается по централизованным сетям, например, в квартиру, то его подача должна завершаться, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 8 градусов на протяжении пяти и более суток.

Если же централизованного теплоснабжения в помещении нет, а тепло подается с использованием оборудования, то сроки отопительного сезона определяют собственники жилых помещений. Если они не примут решение, то это сделает уполномоченный орган.

Претензии, связанные с преждевременной остановкой подачи тепла, жители могут подать в органы местного самоуправления или же в Госжилинспекцию РТ.
В 2022 году отопительный сезон в Казани закончился перед майскими праздниками, 28 апреля. Учитывая прогнозы синоптиков, в этом году окончание сезона будет более ранним.

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