В Казани рассказали о правилах приема первоклассников в 2023 году в школы

С 30 марта в Казани начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Ожидается, что в этом году в школы пойдут более 20 тысяч детей, проинформировал глава Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Он напомнил, что в ходе кампании по зачислению первоклассников приоритет имеют дети, у которых в данной выбранной школе уже учатся братья или сестры. Это правило действует даже в том случае, если братья и сестры проживают по разным адресам.

Также первоочередным правом на зачисление воспользуются дети военнослужащих, полицейских, силовиков, имеющих спецзвания и проходящих службу в органах ФСИН, ФССП, МЧС и таможни.

Кампания будет двухэтапной. Первый этап продлится с 30 марта по 30 июня. Примут заявления от родителей с первоочередными правами и от родителей, проживающих на закрепленной за учебным заведением территории.

Второй этап начнется 6 июля - будут заполнять оставшиеся свободными места в срок не позднее 5 сентября.

