В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В казанском поселке Малые Клыки прохожие обнаружили в мусорном контейнере несколько пакетов с пробирками, заполненными кровью. Контейнер расположен рядом с детской площадкой на улице Озерной. Очевидцы сняли всё на видео и сообщили о находке в экстренные службы.

На место выехали сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В управляющей компании «ПЖКХ» подтвердили факт и заявили, что не имеют права на вывоз эпидемиологически опасных отходов — такие материалы относятся к отходам класса Б и должны утилизироваться лицензированными организациями по договору.

Часть пробирок была разбита и начала протекать, что усилило риск загрязнения. Сейчас проводится проверка, ищут ответственных. Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Тем временем в Казани продолжаются и другие экологические расследования. На днях в озере Нижний Кабан зафиксировали превышения по загрязняющим веществам: уровень аммоний-ионов — в 1,6 раза, а марганца — почти в 5 раз. Виновные пока не установлены, пишет 116.ru.