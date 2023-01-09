В Казани провели очередной пикет за обязательное введение татарского языка

Союз татарской молодежи "Азатлык" накануне, несмотря на мороз, провел пикет в защиту татарского языка. Представительница движения вышла на площадь Тукая с плакатом "Татарам не нужны нарисованные цифры и красивые отчеты. Мы требуем равноправия и реальных мер по сохранению татарского языка".

Подобные акции союз проводит на регулярной основе с сентября 2022 года. Требования, если сформулировать проще, сводятся к тому, чтобы в РТ ввели татарский язык в качестве обязательного в школах.

Сейчас татарский в школах изучается на уроках родного языка, и на это учебная программа отводит 3 часа в неделю. При этом школьники и их родители сами выбирают родной язык и изучают его, и далеко не всегда этот выбор склоняется в пользу татарского.