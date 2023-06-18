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В Казани проведут фестиваль мороженого "Вкус лета-2023"

В Казани проведут фестиваль мороженого "Вкус лета-2023"
В Казани проведут фестиваль мороженого "Вкус лета-2023"

Фото: открытые источники

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В Казани на Кремлевской набережной с 21 по 25 июня пройдет фестиваль мороженого "Вкус лета-2023", более 100 видов сладкого лакомства будут представлены для всех ценителей мороженого.

Их можно не только посмотреть, но и продегустировать. Гостям фестиваля предложат мороженое в сладкой вате, японский десерт тайяки, московский пломбир, гранулированное, скульптурное, жареное и восточное мороженое.

Посетителей ждут концерты и мастер-классы, интересные конкурсы и развлечения.

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