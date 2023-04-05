В Казани "Движение первых" летом организует и проведет аниме-фестиваль

Предстоящим летом в Казани пройдет аниме-фестиваль с государственной поддержкой. Организатором выступит "Движение первых", пишет "БО", ссылаясь на главу регионального отделения Тимура Сулейманова.

"Основной аудиторией станут дети и подростки 12−17 лет. Хотим сделать его, безусловно, бесплатным […]. Аудитория детская, подростковая видит в аниме-культуре возможность для самовыражения. Надо сделать для них эту возможность доступной", - рассказал Сулейманов.

Но также фестиваль задумывают и как семейное мероприятие, чтобы и родителям нашлось, чем заняться. Мамы и папы смогут больше узнать об аниме и кто-то, вероятно, найдет потом общие точки соприкоснования при обсуждении японской культуры с детьми.