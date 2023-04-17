В Казани прошла церемония прощания с журналистом Эдуардом Хайруллиным

В Казани простились с Эдуардом Хайруллиным
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В Казани сегодня, 17 апреля, простились с бывшим пресс-секретарем президента Татарстана, замглавы республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", журналистом и телеведущим Эдуардом Хайруллиным. Прощание с ним прошло в центре "Сайдаш".
Отдать дань памяти усопшему пришли первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, главы министерств и ведомств, депутаты Госдумы от РТ, депутаты Госсовета РТ, работники СМИ.
Эдуард Хайруллин скончался 14 апреля на 55-м году жизни. Предварительно, как сообщают СМИ, причиной ухода из жизни стал оторвавшийся тромб.