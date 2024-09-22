В Казани прошел финал конкурса среди лучших учителей родного языка

В Казани состоялся знаменательный финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», в рамках которого пермские педагоги под руководством Людмилы Павловой и Марии Тебеньковой доказали высокий уровень своих методических навыков.

Конкурс собрал участников со всех уголков страны, и каждая команда представила уникальные подходы к обучению национальным языкам.

На первом этапе представительницы Пермского края продемонстрировали открытые уроки, погружая учащихся в богатство коми-пермяцкого языка и культуры, тем самым пробуждая интерес к родному языку у молодого поколения. Их творческий подход и методические разработки были замечены жюри, что позволило им стать лауреатами.

Тем не менее, на финальных испытаниях блеск своих педагогических талантов продемонстрировали также Светлана Раданжапова из Улан-Удэ и Алия Ишдавлетова из Уфы, ставшие победителями конкурса. Их достижения вдохновляют коллег и подчеркивают важность сохранения и популяризации национальных языков в образовательном процессе.