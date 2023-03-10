В Казани прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в МУП "Метроэлектротранс"

В Казани прокуроры обнаружили нарушения трудового законодательства в МУП "Метроэлектротранс"

Прокуратура Казани совместно с Государственной инспекцией труда в Татарстане провела проверку исполнения трудового законодательства в МУП "Метроэлектротранс". И эта проверка обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

МУП "Метроэлектротранс" несвоевременно или не в полном объеме выдавало работникам средства индивидуальной защиты. Также нарушения Трудового кодекса были выявлены в прохождении сотрудниками обучения по технике безопасности и оказанию первой помощи.

Руководитель предприятия должен устранить нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

В отношении ответственных должностных лиц предприятия возбуждены административные дела по ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ") и ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права").