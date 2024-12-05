В Казани пройдут пожарно-тактические учения в аэропорту

В аэропорту «Казань» 5 декабря в 12:00 начнутся плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В ходе тренировок будет имитироваться пожар и дым. Ожидается скопление специальной техники и сотрудников экстренных служб.

Ранее в аэропорту уже проходили учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. По сценарию, у одного из пассажиров рейса из Египта были обнаружены признаки лихорадки Эбола. Медицинские работники и сотрудники санитарно-карантинного пункта незамедлительно поднялись на борт самолёта, провели предварительную диагностику, изолировали больного и доставили его в больницу на специальных носилках. Остальные пассажиры и члены экипажа были направлены на санитарную обработку: они прошли через специальный автобус, где была проведена дезинфекция их защитной одежды и оборудования.