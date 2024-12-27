В Казани пройдет пятый Международный фестиваль НУР

Пятый сезон Международного фестиваля НУР обещает стать настоящим праздником искусства и инноваций.

В этом году гостей ждут две впечатляющие премьеры: масштабная выставка цифрового искусства NEW NUR NOW и уникальная инсталляция «Желание», расположенная на главной ёлке Казани.

Эта выставка станет самой крупной экспозицией цифрового искусства в России. Здесь собраны работы 25 талантливых художников из 13 стран, разделённые на три тематических блока. Первый переносит зрителей в мир прошлого, исследуя источники вдохновения. Второй фокусируется на современных трендах, а третий — приглашает в размышления о будущем.

Совместный проект фестиваля НУР и Дирекции парков и скверов Казани превращает главную ёлку города в аудиовизуальное путешествие. Эта инсталляция раскрывает темы преодоления жизненных вызовов и внутреннего роста, оставляя глубокий след в душе каждого зрителя.

С 22 по 25 мая Казань станет центром творчества, инноваций и вдохновения. Помимо инсталляций и выставок, участники смогут посетить образовательные мероприятия, а также зажигательную ночь электронной музыки TON, которая завершит фестиваль.