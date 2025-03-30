В Казани пройдет крупный международный образовательный форум
Управление образования Казани готовит крупный международный форум, который соберёт около 3 тысяч участников. По данным портала госзакупок, мероприятие состоится в исторической части города, а все расходы покроет городской бюджет, сообщает «Бизнес Online».
В программе форума — пленарное заседание, тематические встречи и обсуждения. Ожидается участие более 60 спикеров, из которых 40 приедут из других регионов. Для зрителей организуют онлайн-трансляцию, а для почётных гостей проведут гала-ужин на 100 человек.
Общая стоимость мероприятия составит 20 миллионов рублей.
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