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В Казани пройдет финал женского Кубка России по волейболу

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В Казани состоится решающий матч женского Кубка России по волейболу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

В финальной игре сойдутся команды «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт 29 декабря и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В прошлом году Кубок России завоевала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одержала победу над «Ленинградкой».

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