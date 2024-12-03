В Казани пройдет финал женского Кубка России по волейболу

В Казани состоится решающий матч женского Кубка России по волейболу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

В финальной игре сойдутся команды «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт 29 декабря и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В прошлом году Кубок России завоевала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одержала победу над «Ленинградкой».