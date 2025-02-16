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В Казани произошло возгорание в троллейбусном депо

В троллейбусном депо Казани, расположенном на у...

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В троллейбусном депо Казани, расположенном на улице Тульской, 39, произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание произошло внутри одного из троллейбусов.

Огонь повредил салон и внутреннюю обшивку транспорта, однако внешние части машины не пострадали. Пожарные оперативно потушили пламя, охватившее площадь в 20 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России установят причину возгорания.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», загоревшемуся троллейбусу менее 10 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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