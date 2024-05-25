В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом
Госавтоинспекция Казани
В Казани на улице Гудованцева произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 23-летний водитель, не имевший прав, на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машина отлетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
В результате ДТП 23-летний пассажир, находившийся на переднем сидении Volkswagen, погиб на месте. Сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще четыре пассажира каршеринга получили травмы различной степени тяжести.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая.
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