В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом

В Казани на улице Гудованцева произошло смертельное ДТП.



По предварительным данным, 23-летний водитель, не имевший прав, на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машина отлетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.



В результате ДТП 23-летний пассажир, находившийся на переднем сидении Volkswagen, погиб на месте. Сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще четыре пассажира каршеринга получили травмы различной степени тяжести.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.



Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая.