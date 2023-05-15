В Казани произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Массовая авария случилась в Казани накануне.

На перекрестке улиц Назарбаева и Салимжанова столкнулись сразу четыре автомобиля.

Предварительно установлено, как сообщает "Татарстан-24", что водитель "Лады" 14-й модели оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, там он совершил столкновение с тремя автомобилями.

Пострадали две иномарки KIA, одна Toyota и сама "Лада". Люди в аварии не пострадали, обстоятельства выясняют инспекторы.

