В Казани произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

В Казани произошло массовое ДТП с участием четырех машин
Фото: tatarstan24.tv
Массовая авария случилась в Казани накануне.
На перекрестке улиц Назарбаева и Салимжанова столкнулись сразу четыре автомобиля.
Предварительно установлено, как сообщает "Татарстан-24", что водитель "Лады" 14-й модели оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, там он совершил столкновение с тремя автомобилями.
Пострадали две иномарки KIA, одна Toyota и сама "Лада". Люди в аварии не пострадали, обстоятельства выясняют инспекторы.