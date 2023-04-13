В Казани при взрыве снаряда на пороховом заводе работнику оторвало руку

В Казани прогремел взрыв на пороховом заводе: при испытаниях снаряда сотруднику оторвало руку
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В Казани на пороховом заводе прогремел взрыв. В результате сотрудник предприятия остался без руки. По данным SHOT, мужчине оторвало кисть.
Все случилось на территории института химпродуктов на улице Светлой.
56-летний стрелок-испытатель переносил макет снаряда к месту баллистических испытаний. Снаряд по неустановленным пока причинам взорвался у него прямо в руках. Мужчина доставлен в больницу.
Эксперты выясняют причину взрыва. Решается вопрос о возбуждении дела.