В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Инвестором строительства второй очереди Вознесенского тракта в Казани стала дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест», планирующая вложить 4,5 млрд рублей. Об этом информировал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Глава Миндортранса также отметил, что обсуждаются различные варианты стоимости проезда по новой дороге, учитывая возможность платного проезда только для транзитного трафика или для всех автомобилистов. Однако, он подчеркнул, что стоимость проезда будет ниже, чем на дорогах, обслуживаемых государственной компанией «Автодор».

Глава Миндортранса также подчеркнул социальную значимость проекта и заверил, что основной целью не является прибыль, а скорее минимизация расходов на проезд, учитывая городской и республиканский контроль над концессионером, организацией, учрежденной с полным участием Татарстана в уставном капитале.