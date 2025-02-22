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В Казани продолжается чипирование собак, за месяц установлено более 1000 чипов

В Казани за последний месяц было чипировано 101...

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В Казани за последний месяц было чипировано 1017 собак, а также проведены три выездные регистрации, сообщает Мэрия города со ссылкой на Госветобъединение Татарстана.

Процедура чипирования осуществляется ветеринарами с помощью специального шприца, который устанавливает чип под кожу животного. Время выполнения процедуры составляет около 15 минут. Размер чипа — как зернышко риса.

Максим Платонов из издания Реальное время сообщает, что следующие выездные мероприятия по чипированию состоятся в поселках Левченко (22 февраля) и Старые Горки (2 марта). Для регистрации владельцам необходимо будет предоставить паспорт, ИНН и ветеринарный паспорт питомца.

С 1 января 2025 года в Татарстане регистрация собак стала обязательной. Все данные о зарегистрированных животных заносятся в федеральную информационную систему, а результаты можно будет увидеть в личном кабинете на портале госуслуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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