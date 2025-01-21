В Казани продлили арест матери, случайно зарезавшей 17-летнего сына

Ново-Савиновский суд Казани продлил арест Сурайе Болтаевой на 3 месяца. Её обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия и в причинении смерти по неосторожности.

Планировалось, что на заседании помощник прокурора озвучит государственное обвинение, но процесс пришлось отложить. Причиной стало нарушение процедуры уведомления: обвиняемую известили о заседании за три дня вместо установленных законом пяти.

Суд также рассматривал вопрос о продлении меры пресечения. Адвокат Болтаевой заявил, что она не собирается скрываться от следствия и не станет препятствовать ходу дела, настаивая на переводе под домашний арест. Однако суд принял решение оставить женщину под стражей в СИЗО на ближайшие три месяца.

На заседании Болтаева заметно нервничала и не смогла сдержать слёз. Через переводчика она заявила, что следователь её обманул, и настаивала на своей невиновности.

Напомним, трагедия произошла летом 2024 года в квартире на проспекте Ямашева. По версии следствия, конфликт между 40-летней гражданкой Узбекистана и её 17-летним сыном привёл к трагедии. Во время ссоры женщина ударила подростка ножом в грудь, что стало причиной его смерти. Болтаеву арестовали в июле 2024 года и поместили в СИЗО, пишет «Татар-информ».