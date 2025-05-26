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В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Как указано в описании, изделие было произведен...

pixabay

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На одном из сайтов объявлений в Казани выставили на продажу редкую монету достоинством в одну копейку, за которую просят 5 миллионов рублей. Монета датирована 2005 годом выпуска.

Как указано в описании, изделие было произведено на Московском монетном дворе. По опубликованной фотографии видно, что монета относится к одной из четырех существующих разновидностей, которые различаются по деталям оформления.

Главное отличие между ними — это форма и расположение литеры «М», выгравированной под передним копытом лошади. У некоторых экземпляров знак расположен прямо, у других — заметен наклон в левую или правую сторону. Наиболее часто встречается вариант с наклоном влево, и именно он считается самым недорогим из всех, пишет "Татар-информ".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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