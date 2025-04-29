Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Редкий «Москвич-400» с пробегом всего 24 тыс. к...

википедия

Подписаться на Дзен.канал

На одной из торговых площадок появилось необычное объявление: в Казани выставили на продажу желтый «Москвич-400» 1948 года выпуска. Пробег легендарного автомобиля за 77 лет эксплуатации составил всего 24 тысячи километров.

Продавец отмечает, что автомобиль приобретался под восстановление, что может заинтересовать коллекционеров и ценителей ретротехники. Стоимость раритета — 500 тысяч рублей.

«Москвич-400» — первый советский легковой автомобиль, предназначенный для массовой продажи населению. Его конструкция была практически идентична немецкому Opel Kadett K38, а выпуск начался сразу после войны на базе документации, переданной СССР в рамках репараций.

Для сравнения: в середине XX века розничная цена нового “Москвича-400” составляла 8 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

23 часа назад

Уволили без причины? Не выдали зарплату? Юрист из Казани рассказывает, как защитить свои права

г реутов московской области какой район

Лонгриды

13 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

поменять шлейф на ноутбуке цена в Москве

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Не у нас

14 часов назад

Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века под двумя слоями рукописей

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Новости Казани

день назад

Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Татарстана

11 минут назад

На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Боровом Матюшино выделят 1,2 млрд рублей

Интересное в Казани

16 часов назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани отдых на майские праздники оказался дороже, чем в Москве

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ожидается потепление до +14°C
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
6 минут назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Не у нас

час назад

Как защитить личные данные на майских праздниках: советы экспертов

Не у нас

14 часов назад

Океанологи раскрыли тайну чудовища в космическим обликом, обитающего на дне

Новости Казани

17 часов назад

Более 30 тысяч бегунов примут участие в казанском марафоне
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
18 часов назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью