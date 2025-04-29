В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

На одной из торговых площадок появилось необычное объявление: в Казани выставили на продажу желтый «Москвич-400» 1948 года выпуска. Пробег легендарного автомобиля за 77 лет эксплуатации составил всего 24 тысячи километров.

Продавец отмечает, что автомобиль приобретался под восстановление, что может заинтересовать коллекционеров и ценителей ретротехники. Стоимость раритета — 500 тысяч рублей.

«Москвич-400» — первый советский легковой автомобиль, предназначенный для массовой продажи населению. Его конструкция была практически идентична немецкому Opel Kadett K38, а выпуск начался сразу после войны на базе документации, переданной СССР в рамках репараций.

Для сравнения: в середине XX века розничная цена нового “Москвича-400” составляла 8 тысяч рублей.