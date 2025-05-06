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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани продают ГАЗ-21 «Волга» 1969 года с пробегом всего 7 тысяч километров

Редкий экземпляр советского автопрома появился ...

drive2.ru

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Редкий экземпляр советского автопрома появился в продаже на одной из интернет-площадок в Казани — это ГАЗ-21 «Волга» 1969 года выпуска с минимальным пробегом в 7 тыс. км. За автомобиль просят 350 тыс. рублей.

По словам владельца, машина изначально приобреталась под реставрационный проект, однако задумка не была реализована. Теперь автомобиль ищет нового хозяина, который сможет оценить его коллекционную ценность.

ГАЗ-М-21 «Волга» выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год и пришёл на смену модели ГАЗ-М-20 «Победа». Машина стала символом своего времени, сочетая представительный внешний вид и повышенный комфорт для водителя и пассажиров.

Существует интересная легенда, связанная с оформлением передней части автомобиля. По одной из версий, начальство в Кремле, в частности маршал Георгий Жуков или Председатель Совета Министров Николай Булганин, сочло начальный дизайн слишком простым. Чтобы придать автомобилю «партийный» вид, на решётке радиатора установили звезду — символ государственной значимости.

Сегодня такие автомобили с минимальным пробегом — большая редкость. Особенно ценятся модели, сохранившие оригинальные детали и документы. При условии грамотной реставрации или бережного хранения «волга» может представлять интерес не только для автолюбителей, но и для музеев и частных коллекций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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