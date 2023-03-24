В Казани продают бойцовский клуб Fint за 100 миллионов рублей

В Казани в ЖК "Голливуд" продают бойцовский клуб Fint за 100 миллионов рублей. Объявление появилось в интернете.

Продавец указывает, что площадь помещений - более 600 квадратных метров. Залы оборудованы по последнему слову техники и оптимальны для занятий боксом, кикбоксингом, некоторыми видами единоборств, ММА. Есть тренажерный зал, оборудованы душевые и имеется сауна.

Отмечается, что клуб работал три года, за это время он обзавелся клиентской базой. Персонал и тренеры имеют большой опыт работы. Имеется наземная парковка.