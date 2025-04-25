Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани приставы опечатали опасное газовое оборудование

В Вахитовском районе Казани судебные приставы с...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

В Вахитовском районе Казани выявлено опасное газовое оборудование, представляющее угрозу жителям.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Татарстану, по итогам совместной проверки с «Газпром трансгаз Казань» было принято решение о перекрытии подачи газа и опломбировании газораспределительного пункта.

Речь идёт о шкафном газораспределительном пункте, техническое состояние которого признано неудовлетворительным из-за износа и неисправности датчиков. Сотрудники ФССП провели необходимые действия по обеспечению безопасности, и объект был закрыт сроком на 90 дней.

Владельцу оборудования выдано предписание о проведении регистрации объекта и замене неисправных элементов. Только после устранения всех нарушений подача газа может быть возобновлена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

сода от блох

Не у нас

9 часов назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить

шторы на заказ краснодар в Краснодаре

Не у нас

15 часов назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Новости Татарстана

15 часов назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
15 часов назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

36 минут назад

Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака

Не у нас

36 минут назад

Самый быстрый день в истории: Земля ускорила вращение и побила рекорд

Новости Татарстана

час назад

Два колледжа Татарстана стали победителями проекта «Профессионалитет»

Новости Казани

час назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда
В Казани установили предельные сроки отключения...
Новости Казани
41 минуту назад

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Новости Казани

час назад

В Казани приставы опечатали опасное газовое оборудование

Не у нас

час назад

Врач Жемчугов напомнил о мерах профилактики холеры

Не у нас

час назад

CEE: на дне Балтики найден необычный источник парниковых газов
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы