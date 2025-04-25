В Казани приставы опечатали опасное газовое оборудование

В Вахитовском районе Казани выявлено опасное газовое оборудование, представляющее угрозу жителям.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Татарстану, по итогам совместной проверки с «Газпром трансгаз Казань» было принято решение о перекрытии подачи газа и опломбировании газораспределительного пункта.

Речь идёт о шкафном газораспределительном пункте, техническое состояние которого признано неудовлетворительным из-за износа и неисправности датчиков. Сотрудники ФССП провели необходимые действия по обеспечению безопасности, и объект был закрыт сроком на 90 дней.

Владельцу оборудования выдано предписание о проведении регистрации объекта и замене неисправных элементов. Только после устранения всех нарушений подача газа может быть возобновлена.