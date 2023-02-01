В Казани приостановлена выдача загранпаспортов сроком действия в 10 лет

В Казани приостановили выдачу заграничных паспортов, действующих 10 лет, сообщает ИА "Татар-Информ".

Такое объявление появилось в отделах по вопросам миграции. Связана приостановка с прекращением выпуска соответствующего документа на печатной фабрике АО "Госзнак".

Всем, кто ранее подал заявку на оформление нового загранпаспорта, советуют отозвать заявление до оплаты госпошлины и оформить документ старого образца с пятилетним сроком действия.