В Казани приостановлена стройка бизнес-центра на Право-Булачной - по соседнему памятнику пошли большие трещины

В Казани приостановили строительство бизнес-центра на улице Право-Булачной, поскольку на соседнем здании, являющемся памятником архитектуры, пошли солидные трезины.

Когда у будущего бизнес-центра возводили подпорную стену, в здании на Мусы Джалиля, 3 появились трещины. Это здание, напоминает "БО", было построено в 1880 году и было купеческим банком. Сейчас в нем - головное отделение банка "Аверс".

"На данный момент работы на объекте не ведутся, были внесены изменения и дополнения в раздел проекта по сохранности ОКН. Также проведена его дополнительная экспертиза. По итогам проведенного обследования здания был разработан план мероприятий и технический проект по дополнительному укреплению фундаментов и восстановлении фасада",- сообщили в компании "ВолгаСтройИнвест".

В исполкоме Казани уточнили, что разрешение на оффисный центр не выдавалось пока, компании разрешили только построить подпорную стену.

