В Казани принято решение закрыть детский садик в ЖК "Салават купере", в котором площадка уходит под землю

В Казани закрыт детский сад в "Салават купере", у которого площадка уходит под землю

В Казани принято решение о закрытии детского садика № 45 в жилом комплексе "Салават купере", сообщает "Татарстан-24".

Дело в том, что детская игровая площадка дошкольного учреждения уходит под землю в самом буквальном смысле слова. Подобное тут было год назад, тогда площадку отремонтировали. История повторилась снова.

Садик закрывается на время исследования территорий.

Результаты проверки территории будут известны через две недели, до этого момента 316 воспитанников садика будут ходить в близлежащие детсады.