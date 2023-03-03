В Казани придумали, что делать с пьяными пассажирами автобусов: весь автобус будут снимать с маршрута

В Казани хотят снимать автобусы с маршрутов, если в салоне едет пьяный пассажир

В автобусах Казани будет строго действовать инструкция по реагированию на пьяных пассажиров. Теперь, если в салон зайдет нетрезвый человек, автобус будут незамедлительно снимать с маршрута, сообщает "Татарстан-24" со ссылкой на главу АТП РТ Сергея Темлякова.

"Простой общественного транспорта будет оплачивать подвыпивший пассажир, когда протрезвеет. Другие пассажиры будут вынуждены выйти из салона автобуса, в который зайдет пьяный гражданин, чтобы пересесть на другой автобус", - пояснил председатель АТП РТ.

Спикер добавил, что пьяные пассажиры могут получить травмы во время движения общественного транспорта. А потому они опасны не только для других, но и для самих себя.