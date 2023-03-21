В Казани при пожаре в 16-этажной высотке погибла женщина, ребенка и мужчину спасли
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В Казани при пожаре в 16-этажном жилом доме на Ноксинском спуске погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС РТ.
Пожар случился накануне: вспыхнули вещи и мебель на третьем этаже дома. Пожарные установили лестницу к балкону квартиры, по ней спали мужчину и ребенка из горящей квартиры. Оба переданы медикам.
В коридоре горящей квартиры нашли женщину, которая уже была мертва.
Площадь возгорания составила 20 кв. метров, устанавливаются его причины.