Новости Казани
· Служба новостей

В Казани при пожаре в 16-этажной высотке погибла женщина, ребенка и мужчину спасли

На пожаре в 16-этажке в Казани погибла женщина
В Казани при пожаре в 16-этажной высотке погибла женщина, ребенка и мужчину спасли

Фото: открытые источники

В Казани при пожаре в 16-этажном жилом доме на Ноксинском спуске погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС РТ.

Пожар случился накануне: вспыхнули вещи и мебель на третьем этаже дома. Пожарные установили лестницу к балкону квартиры, по ней спали мужчину и ребенка из горящей квартиры. Оба переданы медикам.

В коридоре горящей квартиры нашли женщину, которая уже была мертва.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров, устанавливаются его причины.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Новости России

день назад

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

обработка от короеда стоимость

Новости мира

день назад

"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Редакция помогает

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

чистка кофемашины nespresso в Москве

Новости Казани

день назад

"Тишина в эфире": Казань на два дня останется без телевидения и радиовещания

Новости России

11 часов назад

Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Новости России

день назад

В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Новости Казани

день назад

22-летний мобилизованный из Татарстана Рамис Лотфуллин погиб в зоне СВО на Украине
Новости Казани
3 часа назад

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

Новости России

3 минуты назад

Женщина пожаловалась на садиста-сожителя в благотворительный фонд, после этого ее забили до смерти

Новости Казани

58 минут назад

В Казани женщина перевела мошенникам 246 тысяч рублей

Новости России

2 часа назад

"Позвольте вас проводить!": российский Су-35 "галантно" сопроводил два американских бомбардировщика, которые летели к России

Новости Казани

2 часа назад

Приехавший из зоны СВО боец в Татарстане устроил дочкам большой сюрприз в школе
В Татарстане при паводке могут оказаться подтопленными 220 населенных пунктов
Новости Казани
33 минуты назад

В Татарстане при паводке могут оказаться подтопленными 220 населенных пунктов

Новости Казани

3 часа назад

Абсолютный российский рекорд: самый возрастной врач скорой помощи работает в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Казанца, который до полусмерти избил женщину на остановке, полиция отпустила

Новости мира

5 часов назад

В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое
Бармены из Казани примут участие в Международном конкурсе NEVA IBC 2023
Интересное
5 дней назад

Бармены из Казани примут участие в Международном конкурсе NEVA IBC 2023