В Казани при пожаре в 16-этажной высотке погибла женщина, ребенка и мужчину спасли

На пожаре в 16-этажке в Казани погибла женщина

В Казани при пожаре в 16-этажном жилом доме на Ноксинском спуске погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС РТ.

Пожар случился накануне: вспыхнули вещи и мебель на третьем этаже дома. Пожарные установили лестницу к балкону квартиры, по ней спали мужчину и ребенка из горящей квартиры. Оба переданы медикам.

В коридоре горящей квартиры нашли женщину, которая уже была мертва.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров, устанавливаются его причины.