В Казани предупредили об активности мошенников перед 9 Мая

Власти Казани предупреждают жителей о всплеске мошеннической активности в преддверии 9 Мая. Как сообщили в мэрии, злоумышленники используют эмоциональное давление, чтобы обмануть горожан.

На фоне повышенных рисков силовики переходят на усиленный режим несения службы. В День Победы на всех праздничных площадках Казани будет действовать пропускной режим: вход через КПП с металлодетекторами.

Также будут реализованы дополнительные меры безопасности: