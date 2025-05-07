В Казани предупредили об активности мошенников перед 9 Мая
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Власти Казани предупреждают жителей о всплеске мошеннической активности в преддверии 9 Мая. Как сообщили в мэрии, злоумышленники используют эмоциональное давление, чтобы обмануть горожан.
На фоне повышенных рисков силовики переходят на усиленный режим несения службы. В День Победы на всех праздничных площадках Казани будет действовать пропускной режим: вход через КПП с металлодетекторами.
Также будут реализованы дополнительные меры безопасности:
Все площадки и прилегающие территории проверят специалисты с техническими средствами и служебными собаками.
Будут установлены барьерные ограждения для формирования зон безопасности.
За порядком на дорогах проследят дополнительные экипажи полиции и общественные инспекторы ГИБДД.
У метро «Площадь Тукая», «Кремлёвская» и «Козья слобода» в дни парада и салюта дежурство усилят дополнительные наряды полиции.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец