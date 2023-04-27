В Казани представили первый в Татарстане мастер-план малого города

В Минэкономики Татарстана представили финальный проект мастер-плана малого города. Речь о Менделеевске. Это - стратегический план развития города, и впервые в татарстанской практике подобный документ создали именно для малого города.

В основу плана легли социсследования, учли мнения и пожелания жителей. Документ создан экспертами института "Урбаника" из Петербурга - признанными специалистами в области градостроения. План рассчитан на десятилетие.

На разработку мастер-плана ушло 4,9 миллиона рублей, деньги выделил частный инвестор АО "Аммоний". Данный документ, ожидается, станет основной генплана Менделеевска.