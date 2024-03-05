В Казани представили проект реконструкции бывшего льнокомбината

В Казани был представлен проект реновации бывшего льнокомбината им. Ленина, известного как фабрика Ивана Алафузова, в Кировском районе.

Концепцию разработало московское архитектурное бюро Nowadays по заказу казанского застройщика «Бриз» Андрея Белякова.Презентация прошла непосредственно на месте под руководством мэра Казани Ильсура Метшина, в присутствии главного архитектора Ильсияра Тухватуллиной и самого Белякова.



Ильсур Метшин подчеркнул, что проект сделан с сохранением исторической ценности Казани. По его словам, новый комплекс - это настоящий алмаз, который теперь, благодаря объединению усилий, превратится в бриллиант. Ранее он принадлежал порядка 12 различным собственникам. Над ним долго работали и важно, что объект удалось сохранить.

«Теперь мы видим перед собой возрождение промышленного комплекса мирового уровня», — отметил мэр в своем приветственном обращении.

Долгое время земельный участок, где находился бывший льнокомбинат, оставался бездейственным, здания находились в состоянии разрухи. На площади расположено более 40 зданий, среди которых ценные сооружения культурного наследия, а также те, которые требуют сноса.



Помимо реновации льнокомбината, также предусмотрено благоустройство старого русла реки Казанка, находящегося позади фабрики. Ильсур Метшин подчеркнул, что это уже заложено в рамках городских планов развития.