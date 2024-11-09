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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани представят технику, захваченную на СВО

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В Казани на следующей неделе состоится выставка техники, захваченной в ходе специальной военной операции.

По информации «Бизнес Онлайн», в столицу Татарстана прибудут западные машины. Это будет первая передвижная выставка под названием «Сила V правде — гордость и Победа».

Пока нет официальных анонсов о выставке, но известно, что она будет проходить на площади у центра семьи Казан. Экспозиция будет открыта для посещения с 13 по 19 ноября.

Весной в Казани уже проводилась подобная выставка, но тогда она проходила на железнодорожном перроне и не покидала его. Тогда посетители могли увидеть бронемашину пехоты Bradley. Теперь же будут представлены 14 западных машин, среди которых танки Abrams, бронетранспортеры Bradley M2A2, «Казак» и другие.

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