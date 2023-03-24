В Казани предприятие сливало сточные воды в озеро Средний Кабан

Экологи во время планового обхода территории озера Средний Кабан в Казани в Вахитовском районе обнаружили вопиющее нарушение: в водоем сбрасывались сточные воды.

Специалисты осуществили забор проб на анализ и направили запрос в Комитет внешнего благоустройства исполкома, чтобы выяснить, на чьем балансе находится труба.

Собственника установили. Им оказалось предприятие, в отношении которого теперь примут меры административного характера.