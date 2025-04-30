В Казани предложили повысить выплаты мэру и чиновникам с 1 мая
Pro Город
В аппарате исполкома Казани подготовили проект решения о повышении ежемесячного денежного вознаграждения для сотрудников органов местного самоуправления. Документ уже внесён на рассмотрение Казгордумы.
Согласно проекту, с 1 мая планируется увеличить выплаты мэру Казани Ильсуру Метшину — его ежемесячное вознаграждение может составить 56 129 рублей, а коэффициент денежного поощрения — вырасти с 3,1 до 3,53. Также повышение затронет первого заместителя, заместителей мэра и председателя контрольно-счётной палаты (до 50 516 рублей).
Повышение обосновано необходимостью соблюдения социальных гарантий, а также связано с указом главы Татарстана Рустама Минниханова о росте окладов и премий для чиновников, замещающих государственные должности.
Экспертная оценка проекта продолжается и завершится до 6 мая.
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