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В Казани предложили построить буддистский храм и молельные комнаты

В Казани предложили построить буддистский храм и молельные комнаты

Фото: interfax.ru

Лама Бадмаев предложил построить буддистский дацан в Казани. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Бадмаева, это позволить повысить духовное просвещение в России. И если опыт увенчается успехом, его вполне можно распространить на всю страну.

"Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан — если здесь есть буддисты", — отметил он.

По словам Ламы, буддизм не получил широкой популяризации в России. Но есть регионы, например, Бурятия, где жители хорошо осведомлены и о православии, и об исламе, но при этом большинство населения - буддисты.

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