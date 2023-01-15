Новости Казани
· Илья Стребков

В Казани прямо во время движения загорелся автомобиль с 4-летним ребенком внутри

В Казани прямо во время движения загорелся автомобиль с 4-летним ребенком внутри

Минувшей ночью в Казани прямо на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает портал Tatarstan24.ru. «Лада Калина» загорелась во время движения по улице Краснококшайской. По предварительным данным, в салоне находился 4-х летний ребенок.

Машиной управляла девушка. По ее словам, она почувствовала запах гари, когда проезжала перекресток. Она тут же припарковалась и увидела огонь из-под капота. Девушка сразу же вытащила ребенка из машины. Достать огнетушитель ей не удалось - заклинило дверь багажника.

Проезжавшие мимо автомобилисты так и не остановились помочь. Пожарные, прибывшие по вызову, потушили пламя, но спасти автомобиль не смогли. Машина восстановлению не подлежит.

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