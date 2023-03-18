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В Казани пожилой мужчина жестоко избил товарища топором

В Казани пожилой мужчина жестоко избил своего товарища топором
В Казани пожилой мужчина жестоко избил товарища топором

Фото: открытые источники

В Казани пожилой мужчина жестоко избил топором своего знакомого, сообщает РЕН ТВ.
Все случилось в доме на улице Сормовская. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил топором знакомого, намереваясь убить его. Все удары пришлисб в область жизненно важных органов.

"<...> действуя умышленно, с целью причинения смерти неоднократно нанес удары топором в область головы, туловища, то есть в область расположения жизненно важных органов", — сообщил РЕН ТВ источник.

К счастью, пострадавшего вовремя спасли, он выжил, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Уточняется, что злоумышленник ранее уже был судим и в настоящее время нигде не работает. Он был задержан и сознался в содеянном.

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