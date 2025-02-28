В Казани повысили стоимость проезда в метро

С сегодняшнего дня в Казани изменились тарифы на проезд в метро. Теперь при оплате транспортной картой от 100 поездок стоимость одной поездки составит 33 рубля. Если же использовать банковскую или транспортную карту для разовой оплаты, цена возрастёт до 43 рублей.

До конца 2025 года пассажирам, оплачивающим проезд через Систему быстрых платежей с биометрической идентификацией, будет начисляться кешбэк в размере 15 рублей за каждую поездку. Новые тарифы установил МУП «Метроэлектротранс».