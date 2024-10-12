В Казани потратят 9 млн рублей на содержание садов, парков и скверов

До конца 2024 года на содержание садов, парков и скверов Казани будет выделено 8,84 млн рублей. Официальное объявление о тендере опубликовано на странице госзакупок.

Организатором тендера выступил "Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»". Заявки на участие в тендере можно подать до 18 октября 2024 года. Выбор подрядчика пройдет 23 октября.

Регламент тендера предусматривает участие только представителей малого и среднего предпринимательства. Работы по благоустройству парков и скверов должны не мешать движению пешеходов. Исполнитель должен привлечь 45 человек для очистки тротуаров, ограждений, урн, а также улиц от рекламы. Также работники должны будут собирать мусор с дорог, очищать их от снега и убирать наледь.

Действие контракта начинается с момента поддписания и до 31 декабря 2024 года. Подрядчик будет отвечать за содержание парков, скверов и лесов в Авиастроительном и Ново-Савиновском, Кировском и Московском, Вахитовском и Приволжском, а также Советском районах.