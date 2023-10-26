В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

В Приволжском районе Казани появится новый ЖК с высотками и бульваром. Называться он будет "Каенлы", проект появился на сайте мэрии в сборнике документации.

Общественные слушания прошли летом этого года.

Новый жилой комплекс будет рассчитан на 6481 жильца. На территории построят два садика на 560 мест и школу на 1224 места.

Этажность зданий составит от 9 до 20, планируется построить аптеку, бассейн, спортзал, банк, почту. Также планируется обустроить в ЖК собственный зеленый бульвар.

