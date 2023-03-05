В Казани после массовой ночной драки с применением опасной бритвы госпитализированы три человека

В Казани в результате драки с опасной бритвой госпитализировали троих мужчин

В Казани троих молодых людей госпитализировали после драки, которая произошла ночью на улице Ямашева. Две компании сначала вместе выпивали, а после взялись за режущие предметы, сообщает "Татарстан-24".

Так неутешительно закончились посиделки в одном из баров в Московском районе столицы Татарстана. Бармен заведения пояснил, что за столиком выпивали мужчина и женщина. Позднее к ним присоединились двое парней. Мужчины вышли покурить, и спутник женщины начал выяснять отношения, пытаясь понять, кто оскорбил его жену.

По словам мужа, думать было некогда, нужно было действовать, поэтому он достал из кармана опасную бритву и пустил ее в ход. После того, как завязалась потасовка, собутыльники разбежались в разные стороны, а разъяренный мужчина бросился догонять одного из обидчиков.

Ряд очевидцев говорят, что мужчина с бритвой напал на парней без причины.

Всех четверых задержали. Дама отправилась прямиком в отдел полиции, а трое мужчин сначала в травмпункт, чтобы врачи обработали раны. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться стражам порядка.