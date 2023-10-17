В Казани посиделки в баре на Краснококшайской закончились поножовщиной

В Казани в баре на Краснококшайской ночные посиделки мужчин закончились поножовщиной. Один из посетителей в ходе разборок получил ножевое ранение в живот.

Как пишет "Татарстан-24", поссорились две компании. Раненый отказывался от госпитализации, но медики убедили его, что поездка в больницу непременно спасет ему жизнь.

Никто из отдыхающих в баре не признался, что ударил ножом именно он. Все в один голос заверили полицию, что и ножа-то ни у кого нет. Однако двое все-таки стали подозреваемыми, их доставили в отдел полиции, идет разбирательство.

