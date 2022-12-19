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В Казани попрощались с Народным артистом Татарстана Рамилем Курамшиным

В Казани попрощались с Народным артистом Татарстана Рамилем Курамшиным

Фото: Бизнес Онлайн

В Казани в мечети "Аль Марджани" прошла церемония прощания с Народным артистом РТ Рамилем Курамшиным. Баянист с мировым именем скончался накануне на 76-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

Он известен широкой общественности как аккомпаниатор татарского певца Ильгама Шакирова, проработавший с ним более двух десятков лет, пишет "Бизнес Онлайн".

Рамиль Курамшин был известным виртуозом. По его оригинальным произведениям и учебным пособиям учатся музыкальные школы, училища, консерватории.

По окончании панихиды была совершена заупокойная молитва-джаназа намаз, которую провел имам мечети "Аль Марджани" Ансар Мифтяхов. Похоронят Курамшина на малой родине — в селе Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области.

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