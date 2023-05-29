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В Казани поочередно эвакуировали два торговых центра

В Казани поочередно эвакуировали два торговых центра - "Тандем" и "Кольцо"
В Казани поочередно эвакуировали два торговых центра

Фото: открытые источники

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В Казани поочередно пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников двух торговых центров.

Сначала эвакуация прошла в ТЦ "Кольцо". Там, сообщает "БО", предварительно, сработала пожарная сигнализация, но признаков пожара или задымления не обнаружили.

Затем эвакуация коснулась посетителей и работников ТЦ "Тандем". Для эвакуация прервали кинопоказ, людей вывели на улицу. Территория торгового центра была проверена сотрудниками экстренных служб и правоохранителями.

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