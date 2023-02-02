В Казани полуголый мужчина с ножом в лифте перепугал соседей в ЖК "Салават Купере"

В Казани в одном из лифтов ЖК "Салават Купере" мужчина сильно перепугал своих соседей. Он перемещался в лифте полуголым и с ножом в руке.

Все случилось на улице Мустая Карима. Вероятно, мужчина был нетрезвым.

На одном из этажей сосед садится в лифт, стояв до этого на коленях. Он появился там без верха и с ножом, а лицо было окровавлено.

Позже в сети появились кадры с улицы, где неизвестные жестоко избивали мужчину в куртке. Очевидцы пишут, что пострадавшим и стал мужчина из лифта. Пользователи в социальных сетях предполагают, что после нападения он в нетрезвом состоянии пошел мстить своим обидчикам.