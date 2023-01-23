В Казани полковник МВД отправился в отставку после того, как непонятно на что купил дом и пять иномарок

За два года полицейский в Казани купил имущества на 25 миллионов рублей, что явно не соответствует его доходам.

Стало известно, что "отличился" руководитель ОП № 3 "Зареченский" полковник Тарас Дорошкевич. Сейчас он отправился в отставку. Случилось это после того, как вспыли скандальные сведения о материальном положении его семейства. Данные это весьма заинтересовали его коллег.

Как пишет "БИЗНЕС Online" со ссылкой на свои источники, прокуратура Республики Татарстан обратилась в суд с требованием об обращении в федеральную собственность имущества полицейского и членов его семьи на общую сумму 25 млн рублей.

Насторожило то, что полицейский за 2 года купил в Казани дом с участком и целых пять дорогостоящих иномарок.

