В Казани полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков

36-летний казанец подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков.

В первый числах февраля сотрудники отдела наркоконтроля Управления МВД РФ по городу Казани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого казанца. Полицейские установили, что он причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанного белый бумажный сверток с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза установила, что представленное на исследование вещество массой 14,12 гр. содержит в составе наркотическое средство - "МДМА".