В Казани полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Казани
36-летний казанец подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков.
В первый числах февраля сотрудники отдела наркоконтроля Управления МВД РФ по городу Казани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого казанца. Полицейские установили, что он причастен к незаконному обороту наркотиков.
В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанного белый бумажный сверток с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза установила, что представленное на исследование вещество массой 14,12 гр. содержит в составе наркотическое средство - "МДМА".
"Мужчина свою вину признал полностью и рассказал, что запрещенные вещества хранил для личного потребления. В настоящее время в отделе полиции "Япеева" возбуждено уголовного дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…". Подозреваемый задержан по ст.91 УПК РФ. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Казани.